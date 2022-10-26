Роналду выступил с заявлением после возвращения в основу «Манчестер Юнайтед»

Футболист Роналду заявил, что возвращается к тренировкам с основой МЮ в привычном режиме Португальский нападающий Криштиану Роналду в Instagram Футболист Роналду заявил, что возвращается к тренировкам с основой МЮ в привычном режиме Португальский нападающий Криштиану Роналду в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) выступил с заявлением после возвращения к тренировкам с основной командой английского «Манчестер Юнайтед» после отстранения.