ГКНБ арестовал экс-члена временного правительства Киргизии за хищения

За хищения и растраты денег, изъятых в банковских ячейках и в доме правительства в ходе второй оранжевой («Дынной» революции) в апреле 2010 года, арестован бывший заместитель главы временного правительства Киргизии Азимбек Бекназаров, сообщает 13 сентября пресс-служба государственного комитета национальной безопасности республики (ГКНБ).
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