Интересная жизнь с Vera Star Фото: zdorovogotovim.ru Аллу Борисовну Пугачеву в нашей стране не критиковал только ленивый, и надо сказать небезосновательно.
"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище
Комментарии
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И
Искандер
Блин, сейчас расплачусь))). Детишек, может и жалко, они и так неестественно на свет появились, а там мамане - седьмой десяток. Но отвращение россиян эта кривоногая хамка заработала совершенно натурально.
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6 час.
Владимир Михальков
Куда тебя занесло старую дуру? Чего тебе по жизни не хватало? Сама себе всё обгадила теперь не отмыться!
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4 час.
NM
Nelya Muhametshina
мир спасет не красота , а доброта. Почему вы такие злые она нас немало радовала своим творчеством и своим талантом. Ведете себя так будто вам всем только 18 и никогда вас не тронет старость. Дай бог ей жить долго , воспитывать своих детей. По больше доброты господа старость и смерть касается всех даже правителей мира сего.😘
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3 час.
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