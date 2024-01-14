"Мне трудно ходить и дышать, осталось немного": Пугачева призналась, что уже купила место на кладбище

Блин, сейчас расплачусь))). Детишек, может и жалко, они и так неестественно на свет появились, а там мамане - седьмой десяток. Но отвращение россиян эта кривоногая хамка заработала совершенно натурально.

Куда тебя занесло старую дуру? Чего тебе по жизни не хватало? Сама себе всё обгадила теперь не отмыться!

NM

Nelya Muhametshina

мир спасет не красота , а доброта. Почему вы такие злые она нас немало радовала своим творчеством и своим талантом. Ведете себя так будто вам всем только 18 и никогда вас не тронет старость. Дай бог ей жить долго , воспитывать своих детей. По больше доброты господа старость и смерть касается всех даже правителей мира сего.😘