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Депутат Свищев: «Ирина Винер – знаковая фигура как в российском, так и в мировом спорте»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поздравил заслуженного тренера России по художественной гимнастике Ирину Винер с 75-летием.

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