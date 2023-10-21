Помощник Пушилина Гагин: ВС РФ успешно продвигаются по всему фронту

Советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин заявил, что российские войска успешно продвигаются по всей линии фронта в зоне проведения специальной военной операции, особенно на Артемовском направлении и Донецком участке, передает РИА Новости.
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