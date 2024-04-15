IDC: рынок смартфонов вырос в прошлом квартале на 8,4 %, а Samsung снова стала лидеро...

IDC: рынок смартфонов вырос в прошлом квартале на 8,4 %, а Samsung снова стала лидеромНа реванш Samsung Electronics в сегменте смартфонов по итогам первого квартала текущего года уже указывали корейские источники, но статистика IDC в начале этой недели подтвердила их выводы.