НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

IDC: рынок смартфонов вырос в прошлом квартале на 8,4 %, а Samsung снова стала лидеро...

IDC: рынок смартфонов вырос в прошлом квартале на 8,4 %, а Samsung снова стала лидеро...

IDC: рынок смартфонов вырос в прошлом квартале на 8,4 %, а Samsung снова стала лидеромНа реванш Samsung Electronics в сегменте смартфонов по итогам первого квартала текущего года уже указывали корейские источники, но статистика IDC в начале этой недели подтвердила их выводы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх