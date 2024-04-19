Пловец на своей коронной дистанции – 50 м вольным стилем – продемонстрировал великолепный результат Никита Черноус / Фото: Всероссийская федерация плавания Алтайский спортсмен Никита Черноус взял бронзу в чемпионате России по плаванию 2024 года, сообщает в Telegram-канале КГБУ ДО "СШОР "Обь".
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