Пловец на своей коронной дистанции – 50 м вольным стилем – продемонстрировал великолепный результат Никита Черноус / Фото: Всероссийская федерация плавания Алтайский спортсмен Никита Черноус взял бронзу в чемпионате России по плаванию 2024 года, сообщает в Telegram-канале КГБУ ДО "СШОР "Обь".