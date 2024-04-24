Путин: Спецслужбы выявляют всех участников теракта в «Крокусе»

Российские спецслужбы и правоохранительные органы продолжают расследование теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент России Владимир Путин, обращаясь к участникам XII международной встречи под эгидой Совета безопасности.
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