В группировке "Север" сообщили о поражении огневой группой 10 дронов за неделю

КУРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы группировки войск "Север" за неделю уничтожил 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на сумском направлении.
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