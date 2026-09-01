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ТАСС

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В группировке "Север" сообщили о поражении огневой группой 10 дронов за неделю

В группировке "Север" сообщили о поражении огневой группой 10 дронов за неделю

КУРСК, 1 сентября. /ТАСС/. Расчет мобильной огневой группы группировки войск "Север" за неделю уничтожил 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ на сумском направлении.

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