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Спорт Уик-Энд

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Аренда защитника «Зенита» - названа сумма, которую заплатит «Самсунспор»

Аренда защитника «Зенита» - названа сумма, которую заплатит «Самсунспор»

Как сообщает Resmi Transfer в социальной сети Х, 25-летний сербский защитник «Зенита» Страхиня Эракович, перешел в «Самсунспор» на правах аренды.

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