Японский экспорт чёрных металлов в Россию достиг рекордного снижения В январе экспорт изделий из черных металлов в Россию из Японии сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Японский экспорт чёрных металлов в Россию достиг рекордного снижения В январе экспорт изделий из черных металлов в Россию из Японии сократился в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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