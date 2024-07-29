Следователи раскрыли обстоятельства утопления двух детей на пруду в Рославле

«Уголовное дело за причинение смерти». Важные улики обнаружили на берегу водоёма в смоленском райцентре Следственный комитет РФ рассказал об обстоятельствах утопления двух детей в Рославле Смоленской области.
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