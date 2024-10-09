Путин похвалил костюмчик нижегородского губернатора: видео

Президент России Владимир Путин во время запуска новых промышленных объектов в регионах РФ в режиме видеоконференции в среду, 9 октября, заинтересовался костюмом главы Нижегородской области Глеба Никитина .
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