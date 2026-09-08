В Туле 8 лет назад восстановили исторический центр города

Концепция восстановления исторического центра была инициирована экс губернатором Алексеем Дюминым.Концепция восстановления исторического центра была инициирована экс губернатором Алексеем Дюминым.
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