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Как продлить жизнь оборудованию и восстановить детали, которых больше не выпускают - опыт инженера Павла Самуты

Есть неприятная ситуация, знакомая многим производственным предприятиям. Оборудование ещё может работать годами, основные узлы находятся в нормальном состоянии, персонал его знает, технологический процесс под него настроен.

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