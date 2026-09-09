Как продлить жизнь оборудованию и восстановить детали, которых больше не выпускают - опыт инженера Павла Самуты

Есть неприятная ситуация, знакомая многим производственным предприятиям. Оборудование ещё может работать годами, основные узлы находятся в нормальном состоянии, персонал его знает, технологический процесс под него настроен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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