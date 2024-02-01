Эстония отказывается от сланцевых проектов в США Эстонская национальная Eesti Energia решила прекратить разработку проектов по добыче сланцевой нефти в США и продает активы.
Пронедра
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Эстония отказывается от сланцевых проектов в США Эстонская национальная Eesti Energia решила прекратить разработку проектов по добыче сланцевой нефти в США и продает активы.
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