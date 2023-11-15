Красноярские депутаты хотят приостановить скандальный закон о застройке по КРТ

О проблеме КРТ — комплексного развития территории — мы пишем уже давно. При помощи этого механизма у жителей Николаевки пытаются изъять дома за копейки, а у бизнесменов на Шахтеров — успешные предприятия.
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