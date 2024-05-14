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Закон о запрете поставок урана из России в США подписан Байденом: комментарии Антонова

Закон о запрете поставок урана из России в США подписан Байденом: комментарии Антонова

Закон о запрете поставок урана из России в США подписан Байденом: комментарии Антонова Татьяна АрестоваЗаконопроект, предусматривающий на поставки в США урана из России, стал законом, получив подпись Джо Байдена.

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