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Каллас: удар по поезду на границе Украины и Польши был призван напугать Запад

Каллас: удар по поезду на границе Украины и Польши был призван напугать Запад

Глава евродипломатии Кая Каллас возложила на Россию ответственность за удар беспилотника по пассажирскому поезду, следовавшему из Киева в Варшаву.

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