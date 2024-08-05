Экономисты Goldman повысили риски наступления рецессии в США до 25%

Экономисты Goldman Sachs Group Inc. повысили риски наступления рецессии в США с 15% до 25%. Однако, по их словам, есть несколько причин, почему не стоит волноваться по поводу резкого спада в экономике даже после того, как подскочили данные по безработице.
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