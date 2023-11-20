Специальные рабочие места для людей с инвалидностью создают в Карагандинской области

В Шахтинске Карагандинской области с начала года трудоустроено 59 человек с инвалидностью. Для них также создаются специальные рабочие места, за которые работодатели получают субсидии от государства, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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