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Орлов о стыке перед голом «Зениту»: «Был продир – я бы даже карточку показал за грубость игроку «Локо»

Алексей Игонин и Геннадий Орлов разобрали спорный эпизод с участием Вильмара Барриоса в матче «Зенита» с «Локомотивом» (2:1).

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