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Осеннее обострение: «Краснодар» в третий раз подряд потерял очки, «Динамо» и ЦСКА включились в чемпионскую гонку РПЛ

Осеннее обострение: «Краснодар» в третий раз подряд потерял очки, «Динамо» и ЦСКА включились в чемпионскую гонку РПЛ

«Краснодар» на выезде не сумел одолеть «Оренбург» и в третий раз подряд сыграл вничью в РПЛ. Несмотря на то что команда Мурада Мусаева сохранила лидерство, добытое на старте сезона преимущество от преследователей сократилось до двух очков.

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