Осеннее обострение: «Краснодар» в третий раз подряд потерял очки, «Динамо» и ЦСКА включились в чемпионскую гонку РПЛ

«Краснодар» на выезде не сумел одолеть «Оренбург» и в третий раз подряд сыграл вничью в РПЛ. Несмотря на то что команда Мурада Мусаева сохранила лидерство, добытое на старте сезона преимущество от преследователей сократилось до двух очков.