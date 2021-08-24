Закон и Порядок

135 814 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Почему клоуны стали злыми?

Почему клоуны стали злыми?

Владимир Зеленский решил сегодня намекнуть России, что она уже семь лет, как задолжала «за аренду» Крыма.

Вернуться к статье
44
Обсудить
Леший Дремучий
Ну, наши-то российские клоуны ерундой не маются - некогда им: с забугорными подельниками ворованные ресурсы и бабки пилят.
Валентин Щербаков
Вот не могу до сих пор понять, на каком основании, каким документом подтверждена принадлежность Крыма Окраине, который веками принадлежал РОССИИ, а какой-то кукурузник Хрущев своими хотелками просто передал его в состав УССР. А теперь какой-то жидёнок - недоносок - клоун, будущий фюрер гейропы Зельцман, ухватился за Крым как за свою собственность. У тебя нет никаких прав и полномочий на Крым, который всегда был, есть и будет принадлежать РОССИИ, а свои подлые желания засунь себе в ж..у.
Борис Осипов
Андрей Викторов

Картина дня

наверх