Почему клоуны стали злыми?

Закон и ПорядокПолитикаПочему клоуны стали злыми? Владимир Зеленский решил сегодня намекнуть России, что она уже семь лет, как задолжала «за аренду» Крыма.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеший ДремучийНу, наши-то российские клоуны ерундой не маются - некогда им: с забугорными подельниками ворованные ресурсы и бабки пилят.Валентин ЩербаковВот не могу до сих пор понять, на каком основании, каким документом подтверждена принадлежность Крыма Окраине, который веками принадлежал РОССИИ, а какой-то кукурузник Хрущев своими хотелками просто передал его в состав УССР. А теперь какой-то жидёнок - недоносок - клоун, будущий фюрер гейропы Зельцман, ухватился за Крым как за свою собственность. У тебя нет никаких прав и полномочий на Крым, который всегда был, есть и будет принадлежать РОССИИ, а свои подлые желания засунь себе в ж..у.БОБорис ОсиповАндрей ВикторовКомментировать
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