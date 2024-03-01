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Вступил в силу запрет Литвы на выход из поездов россиян, едущих в Калининград

Вступил в силу запрет Литвы на выход из поездов россиян, едущих в Калининград

РИА Новости/Михаил Голенков С 1 марта вступило в силу решение властей Литвы о том, что пассажирам поездов РЖД, курсирующих между Калининградом и другими российскими городами, запрещается выходить из составов на литовских станциях в деревне Кяна и городе Кибартай.

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