«Говорю не то, что хотят слышать»: Яков Кедми раскрыл причину своего изгнания с российского телевидения

Катерина

Недавно прочла анекдот " Сёма, как сделать шоб русские перестали воевать с украинцами? - Та нет ничего проще, Изя, надо шобы они таки-встретились и поговорили. - Так ведь были уже встречи, не помогло! - Изя, это встречались евреи с евреями. А надо шобы русские с украинцами."-------------------------------------------- Вот сильно заставляет задуматься сей "юмор"...🥲