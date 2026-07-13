Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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«Говорю не то, что хотят слышать»: Яков Кедми раскрыл причину своего изгнания с российского телевидения

«Говорю не то, что хотят слышать»: Яков Кедми раскрыл причину своего изгнания с российского телевидения

Телеканал "78" Политический эксперт из Израиля Яков Кедми перестал появляться на федеральных телеканалах России.

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Комментарии
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Катерина
Недавно  прочла  анекдот &quot; Сёма, как сделать шоб русские перестали воевать с украинцами? - Та нет ничего проще, Изя, надо шобы они таки-встретились и поговорили. - Так ведь были уже встречи, не помогло! - Изя, это встречались евреи с евреями. А надо шобы русские с украинцами.&quot;--------------------------------------------  Вот  сильно заставляет   задуматься  сей  &quot;юмор&quot;...🥲
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4 н.
Анатолий Анатольев
Убийца детей - ПРОКЛЯТ! За это и выгнали!
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4 н.
владимир лобурь
Запретить этой роже поганой появляться в России.
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3 н.