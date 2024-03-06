GM разработало настраиваемый руль

Концерн General Motors предлагает водителям решение проблемы неудобного рулевого колеса. В последние годы можно было видеть несколько новых подходов к рулевому колесу, и некоторые из необычных форм нашли применение в серийных машинах, в частности, Tesla.
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