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Клаксон

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GM разработало настраиваемый руль

GM разработало настраиваемый руль

Концерн General Motors предлагает водителям решение проблемы неудобного рулевого колеса. В последние годы можно было видеть несколько новых подходов к рулевому колесу, и некоторые из необычных форм нашли применение в серийных машинах, в частности, Tesla.

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