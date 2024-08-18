Недавно прочла замечательную статью про кошек. Она называлась «Почему обнаглели современные кошки?».
Почему современные мужья совсем распустились
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ВМ
Владимир Минаков
"Боюсь, классическая советская жена не пользовалась бы сейчас спросом." Отнюдь! Те требования, которые сейчас дамы предъявляют при знакомстве - просто ошарашивают парней. Посмотрите требования дам, выложенные парнями в ютуб при знакомстве после переписки в инете: почему такая нищая авто ( Ситроен, Киа Рио...), а не Мерседес, Ламборджини и подобные., зарплата в 100 тыс.руб - нищеброд, ведь дама не работает ( они - для украшения мужа создана), ей для поддержания привлекательности нужно в месяц 200...500 тыс. руб, без отчёта на расходы для себя. Готовить и мыть посуду... с ума, что ли, мужик сошёл, ведь маникюр испортится... Дети... а как же тогда себя ублажать, СПА-салоны и фитнес-клубы, массажные салоны посещать? Не для барыни такая нагрузка! Это мы в советские времена по любви женились, совместно детей растили, жильё строили, хозяйство обслуживали. Была единая цель - семья и её благополучие. Сейчас - не семья, а коммерческий союз, в котором муж должен пахать, а мадам быть украшением... Поэтому у парней и такое отношение к браку - любви нет, а для секса дам- как грязи в дождливую погоду, и не всегда на коммерческой основе...
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