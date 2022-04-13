Хотя выставка TransRussia 2022 прошла в крайне непростой момент, она оказалась своевременной и востребованной.
Популярные статьи
- С никелем, но без железки. У «Норникеля» Владимира Потанина в пользу государства забрали вокзал, мост и ЖД
- Украина спасается в «Ковчегах» и ждёт помощи из Страны кенгуру. В условиях проведения СВО Незалежная перестраивает экспортную логистику, используя ЖД и реки
- «TransRussia 2022»: время изгоев. Российские логисты и клиенты РЖД общаются off record
Свежие комментарии