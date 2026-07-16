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Более полумиллиона нарушений: итоги работы Госавтоинспекции с начала года

Более полумиллиона нарушений: итоги работы Госавтоинспекции с начала года

Свыше полумиллиона нарушений ПДД выявлено сотрудниками Госавтоинспекции с начала текущего года С начала 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Тверской области ведут усиленную работу по обеспечению безопасности дорожного движения.

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