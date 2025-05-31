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Глава МИД Германии: Берлин больше не пытается достичь военного поражения России на Украине

Глава МИД Германии: Берлин больше не пытается достичь военного поражения России на Украине

Йоханн Вадефуль заявил, что Германия стала несколько более реалистично смотреть на вещи.Берлин «стал немного честнее» и уже не рассматривает военное поражение России на Украине в качестве цели, заявил новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.

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Комментарии
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Eduard
Россия могла просто применить ядерное оружие по всей Украине,даже танк выкатывать не надо!
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