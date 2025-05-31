Глава МИД Германии: Берлин больше не пытается достичь военного поражения России на Украине

Йоханн Вадефуль заявил, что Германия стала несколько более реалистично смотреть на вещи.Берлин «стал немного честнее» и уже не рассматривает военное поражение России на Украине в качестве цели, заявил новый глава МИД Германии Йоханн Вадефуль.