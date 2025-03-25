Штрафы за рекламу в экстремистских соцсетях хотят увеличить в 40 раз

В России в 40 раз могут увеличить штрафы для блогеров за размещение рекламы на запрещенных иностранных информационных ресурсах, в частности, речь идет о Instagram и Facebook (соцсети принадлежат компании Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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