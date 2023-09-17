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Бобби Маркс: «Дрю Холидэй – икс-фактор. Если «Бакс» не смогут его сохранить, они будут в большой беде»

Инсайдер ESPN Бобби Маркс объяснил, почему разыгрывающий «Милуоки» Дрю Холидэй сыграет ключевую роль в решениях, которые будет принимать 2-кратный MVP Яннис Адетокумбо в следующем году.

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