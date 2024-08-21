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Нижегородский район

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Новое лекарство от Эндофарма будет купировать судороги у собак и кошек

Эндокринный завод Эндофарм, расположенный в Южнопортовом районе, вводит в гражданский оборот для премедикации при хирургических вмешательствах, а также купирования судороги у собак и кошек В пресс-службе предприятия сообщили, что ФГУП «Эндофарм» вводит в гражданский оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения: «Диазепам-ЭНДОФАРМ».

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