Новое лекарство от Эндофарма будет купировать судороги у собак и кошек

Эндокринный завод Эндофарм, расположенный в Южнопортовом районе, вводит в гражданский оборот для премедикации при хирургических вмешательствах, а также купирования судороги у собак и кошек В пресс-службе предприятия сообщили, что ФГУП «Эндофарм» вводит в гражданский оборот лекарственный препарат для ветеринарного применения: «Диазепам-ЭНДОФАРМ».