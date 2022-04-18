Popcaketv

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Никита Пресняков, скрывающийся под маской Козерога, узнал об ошибке судей: «Вау.. Столько всего хотелось сказать»

Никита Пресняков, скрывающийся под маской Козерога, узнал об ошибке судей: «Вау.. Столько всего хотелось сказать»

Любимое шоу россиян «Маска» шокирует зрителей в каждом выпуске, но последний из них, в котором публике пришлось попрощаться с фантастическим участником Козерогом, стал особенно волнительным.

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