История сделала круг. Никита Михалков привёл знаковую цитату Иосифа Сталина: "Как будто вчера, правда?" Режиссёр заметил, что слова из интервью 1951 года сегодня звучали как никогда актуально.
Никита Михалков привёл знаковую цитату Иосифа Сталина
Комментарии
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Владимир 123
Сталин был выдающимся,умным политиком...
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4 час.
Валерий Кривошеев
Совершенно не правильно. Запад очень, очень испугался Гитлера, настолько, что стал помогать СССР. Собственно нашими руками они расправились с Гитлером.
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3 час.
Валентин Сыч
Не нужно забывать, что они-то его и породили...
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2 час.
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