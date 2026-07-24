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Царьград

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Кубань собрала 4 тыс. тонн яблок и заложит 1 тыс. га новых садов

Кубань собрала 4 тыс. тонн яблок и заложит 1 тыс. га новых садов

С начала уборочной кампании аграрные предприятия региона собрали свыше 4 тысяч тонн яблок. Общая площадь плодовых садов превышает 29 тысяч гектаров.

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