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TRENDYMEN

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Акулы говорят между собой: океанологи впервые зафиксировали звуки, которые издают хищники

Акулы говорят между собой: океанологи впервые зафиксировали звуки, которые издают хищники

Ученые из Новой Зеландии впервые в истории записали звуки, которые издают акулы. Биологи уверены, что самый грозный обитатель мирового океана способен переговариваться с собратьями, притом их «речь» может вызвать страх у кого угодно.

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