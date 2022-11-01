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Любимый Сочи

2 подписчика
🚧Урбанистические приколы Сочи

🚧Урбанистические приколы Сочи Знакомьтесь - пандус для колясок. В начале надо не попасть в ливнёвку и подняться на мини-ступеньку, а в конце бороться с дождевой трубой и выступающей справа ступенькой.

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