🚧Урбанистические приколы Сочи Знакомьтесь - пандус для колясок. В начале надо не попасть в ливнёвку и подняться на мини-ступеньку, а в конце бороться с дождевой трубой и выступающей справа ступенькой.
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🚧Урбанистические приколы Сочи Знакомьтесь - пандус для колясок. В начале надо не попасть в ливнёвку и подняться на мини-ступеньку, а в конце бороться с дождевой трубой и выступающей справа ступенькой.