Власти Ростовской области рассказали о планах ввести масочный режим

В соседнем Краснодарском крае посетителей поликлиник обязали защищать лицо.По всем поликлиникам и больницам, расположенным на территории Ростовской области, пока не планируется вводить масочный режим для пациентов и посетителей.
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