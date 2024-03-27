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Юрист Рыбакова: сотрудника могут уволить за опоздание более чем на четыре часа

Юрист Рыбакова: сотрудника могут уволить за опоздание более чем на четыре часа

Сотруднику может грозить увольнение, если он опоздает на работу более чем на четыре часа. Об этом "Москве 24" рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов, почетный юрист столицы Елена Рыбакова.

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