Беспилотник атаковал Грайворон: один ранен, разбиты окна и авто

В результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Грайвороне пострадал один человек. Вячеслав Гладков сообщил о непроникающем ранении жителя и повреждении имущества: выбиты окна в двух квартирах, осколки повредили четыре автомобиля.