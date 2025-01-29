Беспилотник атаковал Грайворон: один ранен, разбиты окна и авто

В результате атаки беспилотника ВСУ на многоквартирный дом в Грайвороне пострадал один человек. Вячеслав Гладков сообщил о непроникающем ранении жителя и повреждении имущества: выбиты окна в двух квартирах, осколки повредили четыре автомобиля.
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