Уругвай: По меньшей мере два человека получили ранения возле ворот 11 и 12 трибуны Хосе Мария Дельгадо на Центральном стадионе Гран-Парк (Карлос Анайя 2900) в Монтевидео в ночные часы по местному времени из-за стрельбы после матча между «Насьоналем» и «Прогресо».