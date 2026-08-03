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Контрафронт

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Уругвай: По меньшей мере два человека получили ранения возле ворот 11 и 12 трибуны Хосе Мария...

Уругвай: По меньшей мере два человека получили ранения возле ворот 11 и 12 трибуны Хосе Мария Дельгадо на Центральном стадионе Гран-Парк (Карлос Анайя 2900) в Монтевидео в ночные часы по местному времени из-за стрельбы после матча между «Насьоналем» и «Прогресо».

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