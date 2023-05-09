Магнитные бури с 9 по 11 мая: когда ждать мощный геомагнитный шторм

Метеозависимым людям надо быть осторожнее в эти дни.С 9 по 11 мая на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
Метеозависимым людям надо быть осторожнее в эти дни.С 9 по 11 мая на Земле ожидаются магнитные бури. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики.
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