Оглушительный эффект: когда войска получат системы РЭБ «Былина»

Вооруженные силы России в 2025 году получат новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109 «Былина». Эта система с элементами искусственного интеллекта объединяет средства РЭБ в единый контур, анализирует обстановку в районе боевых действий и самостоятельно решает, как организовать подавление целей.
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