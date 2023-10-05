Оглушительный эффект: когда войска получат системы РЭБ «Былина»

Вооруженные силы России в 2025 году получат новые комплексы радиоэлектронной борьбы РБ-109 «Былина». Эта система с элементами искусственного интеллекта объединяет средства РЭБ в единый контур, анализирует обстановку в районе боевых действий и самостоятельно решает, как организовать подавление целей.