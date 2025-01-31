Магнитная буря грозит жителям Новосибирска из-за гигантской дыры на Солнце

На светиле образовалась корональная дыра, диаметр которой в 62 раза превышает диаметр Земли.В связи с появлением на Солнце крупной корональной дыры скорость солнечного ветра в окрестностях нашей планеты значительно возрастёт.
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