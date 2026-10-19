В Новороссийске за неделю прошли дни правовой помощи школьникам и торжества в честь 330-летия Кубанского казачьего войска с посвящением в кадеты, а также продолжилась реконструкция Троицкого группового водопровода и прокладка ливнеотведения на улице Набережной имени Адмирала Серебрякова.