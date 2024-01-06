Кевин О'Лири основатель O'Leary Ventures: «Компании сохранят интерес к биткоину, даже если BTC-ETF не появятся в США»

Кевин О'Лири, ведущий американского инвестиционного ТВ-шоу "Shark Tank" и глава венчурного инвестиционного фонда O'Leary Ventures, убежден, что интерес институциональных инвесторов к биткоину сохранится высоким независимо от того, будут ли одобрены американскими властями спот-ETF на эту криптовалюту или нет.
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