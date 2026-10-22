МЕЛИТОПОЛЬ, 22 октября. /ТАСС/. Суд приговорил трех жителей Запорожской области на сроки от 17 до 19 лет лишения свободы за участие в созданном на Украине диверсионном сообществе и попытку подрыва газораспределительной станции Бердянска.