Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

L

Lyudmila

Вот за это ему уважение! Он не только своего друга с женой наказал, он показал что будет с тем, кто и из его окружения в дальнейшем будет себя вести неподобающе вдали от родного дома. А ведь можно вспомнить и эпизод с их молодежью, когда они в Москве распоясались. Он потребовал чтобы родители их всех вернули домой и заставил улицы мести и убирать. Скажет кто то - жестко, но зато эффективно.