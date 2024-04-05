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Позитив для оптимистов

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Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

Что Кадыров сделал с чеченским чиновником, чья супруга устроила большой скандал на московской парковке?

История эта произошла несколько лет назад в Москве. На автомобильной парковке близ знаменитого ТЦ Европейский.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Ужас, дикие животные.
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7 час.
L
Lyudmila
Вот за это ему уважение! Он не только своего друга с женой наказал, он показал что будет с тем, кто и из его окружения в дальнейшем будет себя вести неподобающе вдали от родного дома. А ведь можно вспомнить и эпизод с их молодежью, когда они в Москве распоясались. Он потребовал чтобы родители их всех вернули домой и заставил улицы мести и убирать. Скажет кто то - жестко, но зато эффективно.
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5 час.
Игорь Васиков
Вот это достойный поступок Кадырова. Уважение ему. Не ожидал. С некоторыми &quot;друзьями&quot; и врагов не надо... Мудро и по справедливости.
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2 час.

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